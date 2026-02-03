Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Raheem Sterling ile transfer kapsamında temaslarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmeler yapan Samsunspor yönetimi, transfer şartlarını değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Yüksel Yıldırım: “Henüz Resmi Süreç Başlamadı”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Raheem Sterling ile temas halindeyiz. Ancak şu ana kadar kulübümüz tarafından yapılmış resmi bir teklif yok.”

Avrupa Devlerinde Dolu Dolu Kariyer

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa futbolunun dev kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling, bireysel performansıyla da dikkat çekiyor.

Sterling’in kariyer istatistikleri şöyle:

Premier Lig: 396 maç | 123 gol | 75 asist

UEFA Şampiyonlar Ligi: 88 maç | 27 gol | 23 asist Fenerbahçe Deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 Mağlup Etti İçeriği Görüntüle

İngiltere Milli Takımı: 82 maç | 20 gol

Transfer Gelişmeleri Yakından Takip Ediliyor

Samsunspor’un Raheem Sterling transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi adımlar atıp atmayacağı merakla beklenirken, görüşmelerin seyrinin oyuncunun talepleri ve kulüp şartlarına göre netleşeceği ifade ediliyor.