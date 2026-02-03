Karşılaşmaya kontrollü başlayan Fenerbahçe, 5’inci dakikada Asensio’nun kullandığı kornerde Talisca’nın kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Kocaelispor ise 8’inci dakikada Rivas ve 16’ncı dakikada Can Keleş ile tehlike yarattı.

45’inci dakikada En-Nesyri ve Alvarez ile pozisyon bulan Fenerbahçe, aradığı golü 45+1’inci dakikada buldu. Asensio’nun ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten ağlara gitti ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci Yarıda Nene Fişi Çekti

İkinci yarıya etkili başlayan Kocaelispor, 56’ncı dakikada Petkovic ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Ederson kritik bir kurtarış yaptı.

74’üncü dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Semedo’nun ortasında, arka direkte Nene düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan Detaylar

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen

Sarı Kartlar:

Rivas, Linetty, Selçuk İnan (Kocaelispor)

Alvarez, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Goller:

45+1 Asensio, 74 Nene (Fenerbahçe)