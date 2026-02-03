Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ufuk Özkan, sürecin sonuna yaklaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.”

“Bu Süreç Bana Bir Kardeş Daha Kazandırdı”

Özkan, organ bağışı sürecinde yanında olan isimlere tek tek teşekkür ederken, donörüne de özel bir vurgu yaptı:

“Bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı. Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir.”

Sağlık Ekibine ve Destek Olan İsimlere Teşekkür

Oyuncu Ufuk Özkan, ameliyat sürecinde emeği geçen doktorlara, sağlık çalışanlarına ve kendisini yalnız bırakmayan dostlarına da teşekkür etti. Açıklamasında;

Prof. Dr. Onur Yaprak, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerine minnettarlığını dile getirdi.

Özkan ayrıca, Sevim Emre, Orhan Gencebay, Elif Hanımefendi ve Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya destekleri için özel olarak teşekkür etti.

“Dualar Benim Muhafızım Oldu”

Açıklamasını duygusal sözlerle tamamlayan Ufuk Özkan, sevenlerinden dua istedi:

“Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır.”