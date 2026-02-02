Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan davasında karar çıktı. İstanbul’da görülen davada mahkeme, Durmaz’ı yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme heyeti, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların “reklam niteliği taşıdığına” ve bu içeriklerin yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme amacı güttüğüne kanaat getirdi. Suçun birden fazla paylaşım yoluyla işlendiği değerlendirilerek ceza alt sınırdan uzaklaşılarak belirlendi.

Duruşmada savunma yapan Durmaz, suçlamaları kabul etmediğini ve paylaşımlarının reklam amacı taşımadığını öne sürdü. Ancak mahkeme, dosyadaki delilleri dikkate alarak bu savunmayı yeterli bulmadı.

Öte yandan, daha önce hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar verilirken, hükmün kesinleşmesi halinde cezanın infaz süreci ayrıca değerlendirilecek.

Karar, özellikle sosyal medya fenomenlerinin ticari paylaşımlarının hukuki sınırlarının yeniden tartışılmasına neden olurken, dijital platformlardaki içeriklerin artık daha yakından izlendiğini bir kez daha ortaya koydu.