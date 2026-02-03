Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yer alan genelgede, dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada çocukların çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Genelgede; çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin artırılması ve çevrimiçi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi. Bu kapsamda, dijital dönüşümün çocuklar üzerindeki etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı ifade edildi.

Eylem Planı’nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı belirtilirken, dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların artırılması ve çocukların dijital ortamda güçlendirilmesine yönelik çalışmaların etkin biçimde planlanması, uygulanması ve izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Söz konusu planın, Bakanlığın resmi internet adresi olan www.aile.gov.tr üzerinden yayımlanacağı bildirildi.

Genelgeye göre, “Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek” ilkesi esas alınacak. Eylem Planı’nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak. İzleme ve değerlendirme süreçleri ise Bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecek.

Bu çerçevede, sorumluluk verilen kurum ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri belirlenen usule uygun şekilde izleme sistemine aktarmaları gerekecek. Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporu, Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve kamuoyuyla paylaşılmak üzere Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Genelgede ayrıca, tüm kurum ve kuruluşların Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) kapsamında kendilerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.