Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla il genelinde bazı tedbirler alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan duyuruda, anma programları ile vatandaşların mezarlık ve taziye ziyaretleri nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin de 6 Şubat’ta idari izinli sayılacağı ifade edildi. Zorunlu hizmetlerde görev yapan personelin ise asgari düzeyde çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Valilik, alınan kararların kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.