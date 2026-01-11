Kahramanmaraş’ta etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kahramanmaraş Valiliği, Meteoroloji 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün son hava tahminleri doğrultusunda il genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günlerinde kent genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi. Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi gibi rakımı 800 metre ve üzerindeki bölgelerde ise yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer ilçelerde de pazar ve pazartesi günleri boyunca kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, beklenen hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili kurumlarca değerlendirileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma, don ve tipi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.