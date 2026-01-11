Van’da yoğun kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Başkale ilçesinde belediye ekipleri, ilçe merkezinde biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizleyerek kamyonlara yükledi. Toplanan karlar, belirlenen alanlara taşınarak ilçe dışına çıkarıldı.

13 araçla yoğun çalışma

Başkale Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda 13 araç ve 25 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucu şu ana kadar yaklaşık 400 kamyon kar, ilçe merkezinden uzaklaştırıldı. Belediye ekipleri ayrıca buzlanma riskine karşı cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.

Esnaftan kardan adam sürprizi

Kar yağışını fırsata çeviren bazı esnaflar ise cadde kenarlarında kardan adam yaptı. İlgi çeken kardan adamlar, ilçe sakinlerinin ve vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.