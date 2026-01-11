Kırşehir’de ehliyet sınavına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan kişiler suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı öncesinde adaylara yönelik kontrol yaptı.

Elektronik düzenekle yakalandılar

Yapılan kontroller sırasında, sınavda kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik sistemle sınava girmeye çalışan T.A. ve A.B. ekipler tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 gizli kamera, 2 mobil modem, ses aktarım cihazı ve 2 kulaklık ele geçirildi.

Düzeneği kuran şüpheli de yakalandı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu, kopya sistemini organize ettiği belirlenen S.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.