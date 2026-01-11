Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kıbrısköy İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle keyifli ve anlamlı bir gün geçirdi. Başkan Yardımcısı Sibel Emre ve Sanat Danışmanı Mustafa Özarslan’ın da eşlik ettiği ziyarette, öğrenciler için müzik, oyun ve yarışmaların yer aldığı renkli bir program düzenlendi.

Çocukların neşeli anlar yaşadığı etkinlikte, müzik eşliğinde gerçekleştirilen oyunlar ve yarışmalarla öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program boyunca okul bahçesi ve sınıflarda coşku hâkim olurken, öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler, eğlenceli yarışmalar ve müzikli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edilirken, çocukların gün boyu süren neşesi dikkat çekti.

Başkan Şahin’den öğrencilere “Nutuk” hediyesi

Etkinliğin ardından sınıfları tek tek ziyaret eden Başkan Şahin, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan “Nutuk”u öğrencilere hediye eden Başkan Şahin, çocuklara çok çalışmanın, öğretmenlerini dinlemenin ve sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Başkan Şahin, öğrencilerin geleceğin bilinçli ve ülkesine faydalı bireyleri olarak yetişmelerinin en büyük temennileri olduğunu ifade etti.