Ramazan ayı kapsamında deprem bölgesindeki çalışmalarını yoğunlaştıran TOKTUT Derneği, Hatay’ın Kırıkhanilçesindeki konteyner kentlerde her gün 1000 kişilik iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Dayanışma organizasyonuna, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda hibe desteği sağlayan McDonald's Türkiye de çocuklara oyuncak dağıtarak katkı sunuyor.

Deprem Bölgesinde Ramazan Dayanışması

Derin yoksulluk ve afetler nedeniyle gıdaya erişimde güçlük yaşayan bireylere destek veren TOKTUT Derneği, ramazan ayı boyunca saha faaliyetlerini deprem bölgesine odakladı. İş birliği kapsamında Kırıkhan’daki konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere her gün sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor.

Organizasyon, hem temel gıda ihtiyacının karşılanmasını hem de ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesini hedefliyor.

“Depremden Etkilenen Bireylerle Yan Yana Olmaya Devam Edeceğiz”

McDonald's Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, afet sonrası hayatın yeniden inşasında ortak hareket etmenin önemine dikkat çekerek, TOKTUT Derneği’nin Kırıkhan’daki çalışmasının ramazanın dayanışma ruhunu yansıttığını belirtti. Altınsoy, sağlanan destek ve çocuklara ulaştırılan oyuncaklarla iftar sofralarındaki mutluluğu artırmayı amaçladıklarını ifade ederek, depremden etkilenen bireylerle dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

“Dayanışma Bağları Birlikte İyileşmeyi Hatırlatıyor”

Sivil Toplum için Destek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Betül Selcen Özer ise kurulan iş birliğinin hem ihtiyaçların görünür kılınmasına hem de dayanışmanın büyümesine katkı sunduğunu belirtti. Deprem bölgesinde kurulan her dayanışma bağının birlikte iyileşmenin mümkün olduğunu hatırlattığını ifade eden Özer, vakıf olarak sivil toplum kuruluşları ile bağışçılar arasında köprü olmaya devam edeceklerini söyledi.

TOKTUT Derneği’nden Teşekkür Mesajı

TOKTUT Derneği Başkanı Melsen Tunca da ramazan ayı boyunca yalnızca gıda desteği sağlamakla kalmadıklarını, aynı sofrayı paylaşarak konteyner kentte yaşayan vatandaşların sesini dinlediklerini ve yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Tunca, destekleri ve gönüllü katkıları için McDonald's Türkiye ve Sivil Toplum için Destek Vakfı’na teşekkür etti.