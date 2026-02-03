Bakan Kacır, ABD merkezli X (eski Twitter) sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı sonrası imalat sanayisine yönelik yeni finansman paketini açıkladığını hatırlattı.

Kacır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayiine yönelik 100 milyar TL büyüklüğündeki istihdamı koruma odaklı yeni finansmanı Kabine Toplantımız sonrasında açıkladı.

Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB desteğiyle, KOBİ'lerin de bu programdan etkin şekilde yararlanmasını sağlayacağız."

“Üretim ve İhracat Güçlenecek”

Yeni finansman programının hedeflerine de değinen Kacır, yatırımların büyütülmesi, üretimin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Kacır, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yatırımları büyütmeye, üretimi güçlendirmeye, istihdamı artırmaya ve ihracatı hızlandırmaya devam edeceğiz. 2026 yılı boyunca atacağımız adımlar, Türk sanayisinin rekabet gücünü yükseltecek.”

KOBİ’lere Güçlü Destek

KGF ve KOSGEB destekli finansman programının, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırarak imalat sanayisinde sürdürülebilir büyümeye katkı sağlaması hedefleniyor.

