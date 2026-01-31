Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu okudu. Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025 – 30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Mehmet Vodina’nın verdiği bilgilere göre, sarı-lacivertli kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 398 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 9 milyar 237 milyon TL olarak hesaplandı.

Fenerbahçe Yeni Forvetini Buldu! Görüşmeler Başladı
Fenerbahçe Yeni Forvetini Buldu! Görüşmeler Başladı
İçeriği Görüntüle

Denetim Kurulu Başkanı Vodina, bu rakamlarla birlikte Fenerbahçe Kulübü’nün toplam yükümlülüğünün 27 milyar 635 milyon TL olduğunu Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle paylaştı.

Kaynak: DHA