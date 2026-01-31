Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu okudu. Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025 – 30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Mehmet Vodina’nın verdiği bilgilere göre, sarı-lacivertli kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 398 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 9 milyar 237 milyon TL olarak hesaplandı.

Denetim Kurulu Başkanı Vodina, bu rakamlarla birlikte Fenerbahçe Kulübü’nün toplam yükümlülüğünün 27 milyar 635 milyon TL olduğunu Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle paylaştı.