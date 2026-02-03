Ciddi bir kan hastalığıyla mücadele eden Arda Aras’ın yaşamını sürdürebilmesi için acil olarak kök hücre nakli gerekiyor. Arda’nın eşi Sarah Aras, Türk kökenli hastalar için uygun kök hücre donörü bulmanın oldukça zor olduğunu belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Anne ve babası Ankara ve İstanbul kökenli olan Arda için şu ana kadar uygun bir donör bulunamadığını ifade eden Sarah Aras, Türkiye’de kök hücre donörü sayısının yetersizliğine dikkat çekti. Aras, Türk Kızılayı ve kanver.org üzerinden yapılacak yeni bağışçı kayıtlarının yalnızca eşinin değil, benzer hastalıklarla mücadele eden birçok kişinin hayatını kurtarabileceğini vurguladı.

“Umutla mümkün olduğunca çok insana ulaşmaya çalışıyoruz” diyen Sarah Aras, Arda için başlatılan farkındalık çağrısının daha geniş kitlelere ulaşması halinde bir hayatın kurtulabileceğini söyledi. Aras, Arda’nın hastalığını ve yaşadıkları süreci anlattıkları bir video aracılığıyla da destek çağrısını sürdürüyor.

Kök hücre donörü olmak isteyen yurttaşlar, Türk Kızılayı ve kanver.org üzerinden kayıt yaptırarak Arda ve onun gibi hayatta kalmak için umut bekleyen hastalara destek olabiliyor.