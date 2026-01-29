Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, rüzgarın Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer ise fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere dikkat çekilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi için yapılan uyarıların dikkate alınmasının önemini vurguladı.