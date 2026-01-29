Avrupa Birliği (AB), İran’da protesto gösterilerinin şiddet kullanılarak bastırılması ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulan yaklaşık 30 kişi ve kuruma yaptırım uygulanması konusunda uzlaşmaya vardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran Devrim Muhafızları’nın AB’nin terör örgütleri listesine alındığını açıkladı. Karar, üye ülkeler arasında varılan mutabakatın ardından kamuoyuna duyuruldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kurumların; İranlı hükümet yetkilileri, savcılar, emniyet müdürleri, Devrim Muhafızları üyeleri ile internetin kesilmesinden sorumlu yetkililerdenoluştuğunu belirtti.

Yaptırımlar kapsamında, İran İçişleri Bakanı dahil olmak üzere yaklaşık 30 kişi ve kurumun mal varlıklarının dondurulması ve AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanması öngörülüyor.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin, İran İslami rejiminin “bekçisi” olarak nitelendirilen Devrim Muhafızları’nın AB terör örgütleri listesine alınması konusunda da uzlaşmaya vardıkları ifade edildi.