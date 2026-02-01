Kışın dondurucu etkisinin kırılmaya başladığı Şubat ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi aynı soruyu sormaya başladı: "İlk cemre ne zaman düşecek?" Halk takvimine göre baharın habercisi kabul edilen cemrelerin düşme sırası ve 2026 takvimi netleşti. İşte adım adım ısınmanın rotası!

İlk Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?

Geleneksel inanışa göre cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşer. 2026 yılının ilk cemresi her yıl olduğu gibi yine atmosferi ısıtmak üzere yola çıkıyor.

1. Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

2. Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

3. Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Cemre Düşme Sırası ve Anlamları

Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir. Doğa olaylarını gözlemleyen atalarımızdan miras kalan bu takvim, ısınmanın kademeli gerçekleştiğini ifade eder:

Havaya Düşen İlk Cemre: Atmosferdeki sert kış ayazının kırılmasını ve güneşin ısıtıcı etkisinin hissedilmesini simgeler. Suya Düşen İkinci Cemre: Kar sularının erimesiyle akarsuların debisinin artmasını ve denizlerin ısınmaya başlamasını temsil eder. Toprağa Düşen Üçüncü Cemre: Artık baharın resmen geldiğinin kanıtıdır; toprak uyanır, cemre toprağa düşünce kır çiçekleri açmaya başlar ve tarımsal faaliyetler hız kazanır.

Cemre Sırası Düştüğü Yer 2026 Tarihi 1. Cemre Havaya 19-20 Şubat 2. Cemre Suya 26-27 Şubat 3. Cemre Toprağa 5-6 Mart