Fethiye'nin İncirköy Mahallesi Cahit Beğenç Caddesi'ndeki Ayşe Orhan'ın yaşadığı 3 katlı ahşap evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından yapılan incelemede, Orhan'ın cansız bedeni bulundu. Ayşe Orhan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İlk incelemede, Orhan'ın yangın sırasında dışarı çıkmaya çalışırken yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangında, 2 komşu ile 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ayşe Orhan'ın uzun süredir evde tek başına yaşadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)