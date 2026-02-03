Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 59 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze törenine 7’den 77’ye binlerce seveni katıldı. Ürek’in vefatının ardından sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialar ise kamuoyunda tartışma yarattı.

Sosyal Medyada Ortaya Atılan İddialar Gündem Oldu

Bazı sosyal medya hesaplarında, ana akım medyada yer bulmayan ve sanatçının yasaklı madde kullandığı için rahatsızlandığı yönündeki iddialar kısa sürede yayıldı. Söz konusu iddialar üzerine, Fatih Ürek’in 3,5 ay boyunca komada tedavi gördüğü hastaneden resmî bir açıklama geldi.

Liv Hospital’dan Net Yalanlama

Fatih Ürek’in tedavi gördüğü Liv Hospital Vadi İstanbul, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Ekim 2025 günü sanatçı Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde hastanemize getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından, gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır.”

Hastane yönetimi, Ürek’in evdeki ilk müdahale sürecinden hastanede tedavi gördüğü tüm dönem boyunca bilincinin kapalı ve entübe olduğunu vurguladı.

‘Herhangi Bir Madde Kullanımına Dair Bulgumuz Yok’

Açıklamanın devamında, sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı net bir dille ifade edildi:

“Yapılan klinik değerlendirmeler, tetkikler ve uygulanan tedavilerde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgiye rastlanmamıştır. Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir.”

‘Kamuoyu Doğru Bilgilendirilmeli’

Liv Hospital, açıklamasını kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptıklarını belirterek, sanatçı hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Fatih Ürek’in vefatının ardından ortaya atılan spekülatif iddialar, hastaneden gelen bu açıklamayla resmî olarak yalanlanmış oldu.