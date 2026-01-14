Diyarbakır’da trafikte seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi’nde bulunan Fırat Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Aracından yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durdurdu ve kendini güvenli alana aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin tamamını sardı.

Hurdaya Döndü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.