Olay, 30 Aralık 2025'te ilçeye bağlı Göçmenler Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Bir araçla markete gelen 3 kişi, yaklaşık 150 bin lira değerinde ürün çaldı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden hırsızlığı 3 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde, şüphelilerin olay yerine geldiği aracın çalıntı olduğunu saptandı.

Hırsızlık şüphelilerinin Adana'nın Ceyhan ilçesinden çaldıkları araçla yakın tarihlerde Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hırsızlık olaylarına karıştıkları ortaya çıktı. Kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Osmaniye ve Gaziantep polisinin ortak çalışmasıyla şüphelilerden D.K., Gaziantep'te yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)