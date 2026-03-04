Kaza, saat 16.00 sıralarında Kozaklı ilçesi Karasenir köyünde meydana geldi. Kayseri istikametinden gelen yük treni, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DAP 377 plakalı iş makinesi yüklü TIR'a hemzemin geçitte çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen TIR devrilirken, raydan çıkan lokomotifteki 2 makinist hafif yaralandı. TIR sürücüsünün sıyrıklarla atlattığı kaza yerine ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tren yolu ve karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, yolun güvenli hale getirilmesi ve araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

