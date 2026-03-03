Olay, saat 20.00 sıralarında Orhan Mahallesi Şehit Naki Önder Sokak ile Devran Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü otomobili durdurdu ve araçtan dışarı çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

