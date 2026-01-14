Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan ülkeler arasında bulunuyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, farklı bölgelerde yer alan 110 ilçe, birinci dereceye yakın deprem riskiyle dikkat çekiyor. İşte il il deprem riski en yüksek ilçeler:
Adıyaman: Gölbaşı
Afyonkarahisar: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara: Şereflikoçhisar
Antalya: Demre
Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir: Gönen, Manyas
Batman: Kozluk
Bingöl: Karlıova, Yedisu
Bolu: Gerede, Yeniçağa
Bursa: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
Çanakkale: Çan, Yenice
Çorum: Laçin
Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
Diyarbakır: Lice
Düzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ: Palu, Sivrice
Erzincan: Üzümlü
Eskişehir: İnönü
Gaziantep: İslahiye
Hakkari: Şemdinli
Hatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İzmir: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu
Kayseri: Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale: Keskin
Kırşehir: Akpınar, Mucur
Kocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya: Gediz, Simav
Malatya: Akçadağ
Manisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin: Çamlıyayla, Mut
Muğla: Menteşe, Milas
Muş: Korkut, Varto
Niğde: Altunhisar, Bor
Osmaniye: Düziçi, Toprakkale
Sakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Şanlıurfa: Bozova
Siirt: Eruh
Şırnak: Beytüşşebap
Sivas: Altınyayla, Yıldızeli
Tokat: Niksar, Pazar, Reşadiye
Van: Çaldıran, Özalp
Yalova: Altınova, Çınarcık
Uzmanlar, bu ilçelerde kentsel dönüşüm, yapı denetimi ve bireysel hazırlıkların hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Deprem riskinin azaltılması için hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.