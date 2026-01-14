Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan ülkeler arasında bulunuyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, farklı bölgelerde yer alan 110 ilçe, birinci dereceye yakın deprem riskiyle dikkat çekiyor. İşte il il deprem riski en yüksek ilçeler:

Adıyaman: Gölbaşı

Afyonkarahisar: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara: Şereflikoçhisar

Antalya: Demre

Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir: Gönen, Manyas

Batman: Kozluk

Bingöl: Karlıova, Yedisu

Bolu: Gerede, Yeniçağa

Bursa: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

Çanakkale: Çan, Yenice

Çorum: Laçin

Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

Diyarbakır: Lice

Düzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ: Palu, Sivrice

Erzincan: Üzümlü

Eskişehir: İnönü

Gaziantep: İslahiye

Hakkari: Şemdinli

Hatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu

Kayseri: Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale: Keskin

Kırşehir: Akpınar, Mucur

Kocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya: Gediz, Simav

Malatya: Akçadağ

Manisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin: Çamlıyayla, Mut

Muğla: Menteşe, Milas

Muş: Korkut, Varto

Niğde: Altunhisar, Bor

Osmaniye: Düziçi, Toprakkale

Sakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Şanlıurfa: Bozova

Siirt: Eruh

Şırnak: Beytüşşebap

Sivas: Altınyayla, Yıldızeli

Tokat: Niksar, Pazar, Reşadiye

Van: Çaldıran, Özalp

Yalova: Altınova, Çınarcık

Uzmanlar, bu ilçelerde kentsel dönüşüm, yapı denetimi ve bireysel hazırlıkların hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Deprem riskinin azaltılması için hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.