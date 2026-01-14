Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Nazım Hikmet’i anarak duygu dolu bir mesaj paylaştı. Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nazım Hikmet’in eserleri ve düşünceleriyle Türkiye’ye ışık tutan büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Nazım Hikmet’in adının Ankara’nın en büyük ve en kapsamlı kültür merkezlerinden birine verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yaşar, usta şairin dizelerine de atıfta bulundu. Yaşar, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” sözleriyle Nazım Hikmet’in özgürlük, kardeşlik ve barış mesajlarının bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti.

“Eserleriyle Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor”

Fethi Yaşar mesajında, Nazım Hikmet’in yalnızca bir şair değil, aynı zamanda düşünceleriyle topluma yön veren evrensel bir değer olduğunun altını çizerek, “Eserleri ve fikirleriyle memleketimize ışık olan Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet’i saygı ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.