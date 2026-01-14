Borsa İstanbul’da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,07 yükselişle 12.385,61 puandan tamamladı.

Bu kapanışla birlikte endeks, tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi gün içinde gördüğü 12.428,44 puanla da en yüksek seviye rekorunu yukarı taşıdı.

Bugün açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 40,27 puan ve yüzde 0,33 artışla 12.425,88 puana yükseldi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,10 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe görülürken, en çok düşüş yüzde 0,39 ile inşaat sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması, şirket bilançolarından gelen karışık sinyaller ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifelere ilişkin mahkeme kararına dair beklentiler risk iştahını sınırlıyor.

Bu gelişmelere rağmen yurt içi piyasalar pozitif ayrışarak yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek seviyeleri olarak öne çıktığını belirtiyor.

