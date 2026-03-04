Olay, saat 16.40 sıralarında Sason ilçe merkezindeki Tekinler Mahallesi Köy Yolu Caddesi'nde, Şat Deresi kenarında meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybeden kişinin Taşyuva köyünde oturan Amrullah Çiftçi (33) olduğu belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.