Olay, 6 Şubat sabah saatlerinde Batman merkez Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkânında yaşandı. Motosikletle bölgeye gelen kar maskeli iki kişi, iş yerine girerek çalışanı darbetti. Şüpheliler, vitrinde bulunan altınların bir kısmını alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 1 kiloya yakın altının çalındığı soygunun ardından çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soygun Anı Kamerada

İş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüphelilerin ellerinde tabancalarla koşarak dükkâna girdikleri görüldü. Yaklaşık 90 saniye süren görüntülerde, çalışanı tabancanın kabzasıyla başından birkaç kez darbeden şüphelilerin, vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurarak kaçtıkları anlar yer aldı.

40 Kamera Görüntüsü İncelendi

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin izini süren ekipler, 25 iş yerine ait kamera ile 15 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası olmak üzere toplam 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, kar maskesi takarak plakasız motosikletle soygunu gerçekleştiren şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğu tespit edildi. İlk operasyonda U.T. ile şüphelilere yardım ettiği belirlenen Ö.K. yakalandı. Devam eden operasyonlarda ise M.A. ile birlikte S.A., F.Ş., O.T. ve A.K. gözaltına alındı.

Altınlar ve Silahlar Ele Geçirildi

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, çalınan altınlardan 41 bilezik, 4 kolye ve 1 altın zincir parçası ele geçirildi. Ayrıca soygunda kullanıldığı belirlenen 2 tabanca ile 39 mermiye de el konuldu.

Olayla bağlantılı gözaltına alınan toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.