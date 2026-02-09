Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan emekli ve asgari ücretlilerin ilaç, reçete ve muayene katılım paylarını karşılamaya devam ediyor. Türkiye’de ilk kez uygulanan Sağlık Katılım Payı Desteği kapsamında yaklaşık bir yılda 38 bin 849 vatandaşa toplam 5 milyon 175 bin TL ödeme yapıldı.

Uygulamayla dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşırken, cepten yapılan harcamalar azaldı. ABB yetkilileri, kapsayıcı sosyal destek programlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Destekten yararlanmak isteyen hak sahipleri, ödemesi yapılmış MEDULA reçetelerini ABB’nin sosyal hizmetler internet sitesine yükleyerek başvurabiliyor. Onaylanan ödemeler Başkent Kartlara aktarılıyor.

