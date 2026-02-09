İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel’in sahibi iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığına el konuldu.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca sürdürülen incelemelerde, Yıldırım’a ait mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirlerin aklandığına dair ciddi emarelere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 9 Şubat 2026 tarihinde resen el koyma kararı verildiği, kararın aynı gün İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onandığı ifade edildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulanırken, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.