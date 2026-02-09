Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği öne sürülen ve Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne ilişkin davada yargılama 8’inci celsede devam ediyor. Bugünkü duruşmada, Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 167 tutuksuz sanığın savunma yapması öngörülüyor.

Davanın üçüncü haftasında, hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istenen ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ilk kez savunma yapması bekleniyor. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025’te tahliye edilen Aktaş’la birlikte çok sayıda sanığın beyanı alınacak.

Zeydan Karalar Destek İçin Silivri’de

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında geçtiğimiz perşembe günü tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da duruşmaya katılmak üzere bugün Silivri’ye geldi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara tutukluluk değerlendirmesi sonucunda hakkında tahliye kararı verilen Karalar, diğer tutuksuz sanıklarla birlikte duruşmada hazır bulundu.