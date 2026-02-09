Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 6. Genel Kurulu, 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ilk oturumla çalışmalarına başlayacak. Genel Kurul, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın açılış konuşmasıyla açılacak. İlk oturumda Başkanlık Divanı’nın seçiminin ardından yoklama alınacak ve Genel Kurul gündemi belirlenecek. Daha sonra Yönetim Kurulu Durum Raporu ile Denetçiler Raporları okunacak, Yönetim Kurulu’nun gündeme sunduğu tekliflere ilişkin sunum yapılacak.

Genel Kurul kapsamında İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları üyeleri belirlenecek ve komisyonlar çalışmalarına başlayacak.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunduğu teklifler arasında;

süreli yayınlara verilecek kredilere uygulanacak faiz oranının belirlenmesi,

azınlık statüsündeki topluluklar tarafından Türkiye’de yayımlanan gazetelere yardım yapılması,

basın çalışanlarına yönelik borç para, muhtaçlık ve ölüm yardımı tutarlarının artırılması yer alıyor.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 6. Genel Kurulu’nun 13 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak son oturumunda ise komisyon raporları doğrultusunda görüşülen teklifler karara bağlanacak.