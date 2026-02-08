Ankara’nın Keçiören ilçesinde siyasi gündemi hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı uzun bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören halkının oylarıyla göreve geldiğini hatırlatan Özarslan, göreve başladığı ilk günden itibaren parti rozetini çıkardığını ve ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalıştığını vurguladı. İlçenin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bakanlıklar ve kurumlarla temaslarını artırdığını belirten Özarslan, bu ziyaretlerin parti içinde bazı çevreler tarafından hedef alındığını ifade etti.

Özarslan açıklamasında, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonrası parti içinde kendisine yönelik “dedikodu ve algı faaliyeti” yürütüldüğünü öne sürdü. Bu süreçte baskı, iftira ve spekülasyonlara maruz kaldığını savunan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kendisine hakaret ve tehdit içerdiğini iddia ettiği mesajlar geldiğini dile getirdi.

Yaşananların ardından CHP çatısı altında siyaset yapmasının mümkün olmadığını belirten Özarslan, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.”

Açıklamasında CHP seçmenine saygısının sürdüğünü de vurgulayan Özarslan, tepkisinin partinin kurumsal kimliğine değil mevcut yönetim anlayışına olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birlikte görev yaptığı belediye başkanlarına teşekkür eden Özarslan, Keçiören’e hizmet etmeye parti ayrımı gözetmeksizin devam edeceğini belirtti.