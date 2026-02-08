Olay, saat 14.30 sıralarında Gemlik Körfezi açıklarında meydana geldi. Limana yaklaşan bir geminin mürettebatı, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi, denizdeki kişiyi sudan çıkardı.

Kimlik Tespiti İçin Çalışma Başlatıldı

Yaklaşık 45 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğe ait ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.