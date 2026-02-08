Van’ın Başkale ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan gümrük kaçağı gıda maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Çamlık yol arama ve kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, İran menşeili toplam 1 ton 850 kilogram gıda maddesi bulundu.

Ele geçirilen kaçak gıdalara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen C.K. (27) ve C.E. (40) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.