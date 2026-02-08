Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Sudan’ın Kuzey Kordofan eyaletinde, yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir aracın Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından hedef alınması sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu saldırının çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğu vurgulandı.

“Sivillere Yönelik Saldırıları Güçlü Şekilde Kınıyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınadığını belirterek, Sudan’da siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş imkanının garanti altına alınması çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, insani yardımların engellenmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklama, 8 Şubat 2026 tarihli ve 29 numaralı bildiri olarak kamuoyuyla paylaşıldı.