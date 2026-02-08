Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan “9 Şubat 2026’da dünya genelinde 72 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağı” iddiası, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaların dayanak noktası olarak ise daha önce bazı olayları “önceden bildiği” öne sürülen ABD yapımı The Simpsons (Simpsonlar) dizisi gösterildi.

Bazı sosyal medya hesapları, dizide yer aldığı iddia edilen sahnelerden alınmış gibi gösterilen görsellerle, küresel çapta bir elektrik kesintisinin yaşanacağını öne sürdü. Ancak paylaşılan içeriklerin kısa sürede tartışma konusu olması üzerine iddialar mercek altına alındı.

İDDİA NEREDEN ÇIKTI?

The Simpsons dizisinin geleceğe yönelik kehanetlerde bulunduğu iddiaları uzun süredir sosyal medyada dolaşıyor. Son olarak ortaya atılan “72 saatlik elektrik kesintisi” iddiasında, diziden alınmış gibi sunulan bazı görsellerin kullanılması dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, bu görsellerin orijinal dizi sahneleriyle örtüşmediği ve büyük bölümünün yapay zekâ ile üretildiği belirlendi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: BÖYLE BİR SAHNE YOK

İddialar üzerine yapılan açık kaynak taramalarında, The Simpsons dizisinin hiçbir bölümünde 9 Şubat 2026 tarihine, 72 saat sürecek bir elektrik kesintisine ya da benzeri küresel bir olaya dair herhangi bir sahnenin yer almadığı tespit edildi.

AA Teyit Hattı tarafından yapılan incelemelerde de, sosyal medyada paylaşılan görsellerin çizgi diziye ait olmadığı ve yapay zekâ destekli içerikler olduğu ortaya kondu. Dizinin bugüne kadar yayımlanan tüm bölümleri incelendiğinde, iddiayı doğrulayan herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Uzmanlar ve teyit platformları, 9 Şubat 2026’da 72 saatlik küresel bir elektrik kesintisi yaşanacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurgularken, sosyal medyada dolaşan içeriklere karşı temkinli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.