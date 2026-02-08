Ankara’da TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda darp edildikten sonra hayatını kaybeden polis memuru Okan Keskin için polis sivil toplum kuruluşları tarafından TÜVTÜRK önünde basın açıklaması düzenledi. Saat 15.00’te başlayan açıklamada, Polisler ve STK temsilcileri, yaşanan olaya tepki gösterirken, adalet çağrısında bulundu.



Basın açıklamasında STK temsilcileri, polis memuru Okan Keskin’in maruz kaldığı saldırının “basit bir kavga” olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, ilk andan itibaren yapılan bazı değerlendirmelere tepki gösterilerek, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından saldırının boyutunun netleştiği ifade edildi.

TÜVTÜRK yönetimine de çağrıda bulunulan açıklamada, olaya karıştığı öne sürülen personelin işe alım süreçlerinin ve kurumsal sorumlulukların araştırılması talep edildi. Saldırıya karışan tüm şüpheliler hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtilirken, olayın yalnızca bir asayiş vakası değil, aynı zamanda kamu görevlilerine yönelik şiddetin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğu kaydedildi.

STK temsilcileri ayrıca kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında ve günlük yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları risklere dikkat çekerek, polislerin can güvenliğini güçlendirecek yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, hayatını kaybeden polis memurunun ailesinin yanında olunduğu vurgulanarak başsağlığı mesajları paylaşıldı.