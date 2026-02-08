Üreticinin yaşadığı ekonomik çıkmazı, tarımdaki plansızlığı ve gıda israfının tarladan başlayarak nasıl büyüdüğünü tarım alanlarına gittiğimizde görüyoruz diyen Ömer Fethi Gürer karalahanadan sonra sonra karnabahar tarlasında kalan ve donan ürünleri yerinde gördü.

Bor ilçesindeki Sinandı Bölgedinde sökülmeden tarlada kalan karnabahar tarlasında konuşan Ömer Fethi Gürer, ürünün tarlada kaldığını ve dona maruz kaldığını belirterek, “Niğde’nin Bor ilçesinde karnabahar tarlasındayız. Burada da ürün tarlada kaldı ve don vurdu. Çünkü ürün değer bulmadı” dedi.

“SÖKME BEDELİNİ BİLE KARŞILAMADI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pazardaki fiyat ile üreticinin eline geçen bedel arasındaki çelişkiye dikkat çekerek, “Pazarda 20 liraya satılan karnabahar, burada sökme bedelini bile karşılamadığı için üretici tarafından tarlada bırakıldı. Görüldüğü gibi karnabahar hâlâ tarlada” ifadelerini kullandı.

Yapılan masrafların karşılanamadığını vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Buraya yapılan harcama çıkmadığı gibi, çiftçi alınan fidenin parasını bile ödeyemedi” dedi.

“BORÇ KORKUSUYLA KONUŞMAK İSTEMİYORLAR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, birçok üreticinin yaşadığı borç baskısı nedeniyle kamuoyuna konuşmaktan çekindiğini belirterek, “Birden çok çiftçi arkadaşımıza ‘gel konuş’ diyoruz. Diyorlar ki, ‘Bankaya borcumuz var. Yarın tahsilata gelirlerse ne yapacağız?’ O yüzden görünmek bile istemiyorlar” diye konuştu.

ÜRETİCİ“FİDECİYE DE BANKAYA DA BORCUMUZU ÖDEYEMEDİK”

Üretici karnabaharın tarlada kalmasının nedenlerini şu sözlerle anlattı:

“Görüldüğü gibi işte. Dümdüz karnabahar tarlada kaldı. Pazarda 20 liraya satılmadı. Şimdi fiyat 50 lira ama bu sefer de don vurdu. Borcumuz var. Fideciye bile borcumuzu ödeyemedik. Bankalara borcumuzu ödeyemedik.”dedi.

“KARA LAHANA DA KARNABAHAR DA TARLADA KALDI”

Ömer Fethi Gürer, Bor’daki tablonun münferit olmadığını vurgulayarak, “Kara lahana da tarlada kaldı, karnabahar da tarlada kaldı” dedi ve Türkiye genelindeki israf boyutuna dikkat çekti.

“Türkiye yılda yaklaşık 23 milyon ton gıdayı israf ediyor. Bu israf nerede başlıyor? Daha tarladayken ürün değer bulmadı mı çöp oluyor. Pazara geliyor, satılmadı mı çöp oluyor. Depolama şartları uygun değilse çöp oluyor. Sofraya gidiyor, tüketici alışkanlığı nedeniyle bir kısmı tüketiliyor, bir kısmı kalıyor, o da çöp oluyor” ifadelerini kullandı.

“TARIMDA İSRAF SEFERBERLİĞİ ŞART”

Tarım politikalarının yetersizliğini sert sözlerle eleştiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türkiye’nin kesinlikle bir israf seferberliği başlatması lazım. Zaten tarım politikaları yetersiz. Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçi mağdur, hayvancılık yapan zor durumda. Üstüne üstlük bir de israf ekleniyor” dedi.

Bor’daki pazar esnafıyla yaptığı görüşmelere de değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Bor Salı pazarını gezdiğimizde herkes dert yanıyor. ‘Pırasadan para kazanamıyorum’, ‘Ispanaktan para kazanamıyorum’ diyorlar. Bunlar kışlık ve mevsim ürünleri ama dönemin ürünü bile değer bulmuyor” şeklinde konuştu.

“YAZIN KARPUZ, KIŞIN KARNABAHAR TARLADA KALIYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımdaki krizin mevsimlik değil, yapısal olduğuna dikkat çekerek, “İnsanın içi üzülüyor. Binlerce dönüm arazide kara lahana tarlada kalmış. Yazın gidiyorsun karpuz tarlada, kavun tarlada, patates toplanmadan tarlada kalıyor. Şimdi geldik, karnabahar da tarlada,” diye konuştu.

“TÜKETİCİ ALAMIYOR, ÜRETİCİ SATAMIYOR”

Ömer Fethi Gürer, “Emeklinin, asgari ücretlinin cebindeki para bu ürünleri almaya yetmiyor. Ama üretici de tarladaki ürünü pazara götürecek takati bulamıyor. Çünkü verilen fiyat maliyeti kurtarmıyor” dedi.

Ürünün depolanamaması nedeniyle üreticinin zamana karşı yarıştığını belirten Gürer, “Bunu sattın sattın, satmadın mı donduğu zaman ölüyor” ifadelerini kullandı.

“İŞLEME TESİSİ OLSA ÜRÜN ÇÖP OLMAYACAK”

Bölgede işlenmiş ve dondurulmuş gıda tesislerinin bulunmamasını da eleştiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu ürünler turşu yapılsa, konserve yapılsa, işlenmiş gıdaya dönüşse çöp olmayacak. Ama böyle bir tesis yok” dedi.

Bölgenin tarımsal gücüne rağmen sanayi altyapısının olmadığını vurgulayan Gürer, “Elmada üçüncüyüz, lahanada ikinciyiz, patateste, çavdarda, fasulyede birinciyiz. Ama tarım kentinde tarım ürünlerini işleyecek doğru dürüst bir entegre tesis yok” diye konuştu.

“ÜRETİMDEN SOFRAYA HER AŞAMADA İSRAF VAR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşananların ülkenin milli kaynaklarının heba edilmesi anlamına geldiğini belirterek, “Üretim öncesi israf, üretim sürecinde israf, rafta israf, sofrada israf yaşanıyor. Bu ülkenin milli değerleri tüketiliyor ama en büyük zararı üretici görüyor” dedi.

“SOĞANI BİLE İTHAL EDEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK”

Siyasi iktidarın planlama ve öngörü eksikliğini eleştiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Planlamadan uzak, öngörüsü yetersiz, sorunları çözmeyen bir anlayış var. Tarladaki üründen haberi olmayan yöneticiler, ülkenin içine düşürüldüğü durumun farkında değil. Bu ülke soğanı bile ithal eder hale getirildi. Bunlar, yarın daha acı günler yaşayacağımızın da kanıtıdır.Önlemler artırılmalı,destekler yeterli olmalı, planlı ve alım garantili üretim desteklenmelidir “ dedi.