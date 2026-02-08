Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hayırseverlerin ördüğü berelerin Mehmetçik’e ulaştırıldığını duyurdu. Açıklamada, Urla/İzmir’de ikamet eden Gülşen Pısıl ve arkadaşları tarafından gönülden örülen 200 adet berenin, Ege Ordusu Komutanlığı tarafından teslim alındığı belirtildi.

MSB açıklamasında, berelerin 7’nci Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na gönderilerek Mehmetçiklere teslim edildiği ifade edildi.

Askerlerden Teşekkür

Bakanlığın paylaşımında, berelerin teslim anına ve Mehmetçiklerin teşekkürlerine ait görüntülere de yer verildi. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.