Fransa’nın Hautes-Alpes vilayetine bağlı Saint-Veran bölgesinde çığ faciası yaşandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, olay dün öğleden sonra meydana geldi.

Pist Dışında Kayak Yapıyorlardı

Gap Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişilik bir grubun Saint-Veran’da spor faaliyetleri için ayrılmış pistin dışında, rehbersiz şekilde kayak yaptığı belirtildi. Açıklamada, ekipte bulunan 1997 ve 1991 doğumlu iki kişinin, yerel saatle 15.00 sıralarında düşen çığ nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Savcılık, çığ faciasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.