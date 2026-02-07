Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi yönünde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi istikametine seyir halinde olan Adem B. (28) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Osman G. (59)idaresindeki 16 BJC 464 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Osman G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.