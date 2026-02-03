Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından “Eşref Rüya”, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizide flaş bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. TİMS&B Productions imzalı dizide, hikâyeyi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

Dinçer Karakteriyle Tanınan Taner Rumeli Diziden Ayrılıyor

Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide Dinçer karakterine hayat veren Taner Rumeli, önümüzdeki bölümlerde ekibe veda edecek. Kulislerden sızan bilgilere göre, Rumeli’nin ayrılığı hikâye gereği gerçekleşecek.

Kulis Bilgisi: Önümüzdeki Bölümlerde Ayrılık

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i buluşturan “Eşref Rüya” dizisinde, Taner Rumeli’nin vedasıyla birlikte senaryoda önemli kırılmalar yaşanacağı belirtiliyor. Ayrılığın, dizinin ilerleyen bölümlerinde dengeleri değiştirmesi bekleniyor.