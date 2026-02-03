Genel Müdür Abdulkadir Çay, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, basın alanında faaliyet gösteren iki köklü kurumun sahip olduğu kurumsal birikim ve tecrübe doğrultusunda, medya sektörünün geleceğine yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Dijital Dönüşüm ve Habercilikte Kalite Gündemdeydi

Ziyarette; dijital dönüşüm, habercilikte kalite standartlarının yükseltilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi başta olmak üzere, basın sektörüne değer katacak ortak proje ve iş birliği imkânları değerlendirildi.

Görüşmenin, iki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve medya alanında sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.