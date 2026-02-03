Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen ay elde ettiği yüzde 11,5 pazar payıyla en çok tercih edilen ikinci otomotiv markası konumuna gelen Toyota'nın, Türkiye satışlarının 7 bin 770 adedini binek araç modelleri, 930 adedini ise hafif ticari araç modelleri oluşturdu.

Markanın ocak ayında en çok tercih edilen modelleri, 4 bin 233 adetle Corolla Sedan ve 3 bin 200 adetle Toyota C-HR Hybrid oldu.

Ocakta satılan binek araçların yüzde 45'ini SUV modelleri oluştururken, hibrit pazarı satışları 5 bin 411 adet oldu. Markanın binek araç satışlarındaki hibrit oranı ise yüzde 62 olarak gerçekleşti.

- Şubat kampanyası başladı

Toyota'nın ÖTV muaf yönetmeliğine uygun modelleri C-HR Hybrid ve Corolla Sedan, bu ay sunulan kampanyada yer alan modeller arasında bulunuyor.

Ay sonuna kadar devam edecek kampanyada, Toyota Corolla Sedan 1 milyon 699 bin liradan, Toyota C-HR Hybrid 2 milyon 150 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Hafif ticari araç grubunda Proace City modeli 1 milyon 584 bin lira başlangıç fiyatı ve 300 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz avantajıyla bayilerde yerini aldı. Orta boy ve büyük boy vanlardan oluşan Proace hafif ticari araçlarına da ay boyunca avantajlı fiyatlar ve yüzde 0 faizli kredi kampanyaları yapılacak.

Yüzde 4 ÖTV avantajına sahip Hilux 4x2 modeli ise 2 milyon 455 bin liradan başlayan fiyatlarla veya tüzel müşterilere özel 1 milyon lira, 12 ay, yüzde 0 faiz imkanıyla tercih edilebiliyor.

Marka, hafif ticari araçlar dahil tüm modellerinde 'Garanti ON' kapsamında 10 yıl veya 160 bin kilometreye kadar garanti programı sunuyor. Kullanıcıların bu programdan yararlanması için yetkili servislerde periyodik bakım yaptırması yeterli oluyor.