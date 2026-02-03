Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında ekmek ve ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ocak ve şubat aylarında ekmek fiyatlarında artış olmayacağını vurgulayan Balcı, mart ayının sonlarına doğru enflasyon verileri ve vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak Ticaret Bakanlığı ile birlikte “en makul fiyatın” belirleneceğini söyledi.

İşçilik ve işletme giderlerinde artış yaşandığını ifade eden Balcı, buna rağmen ramazan ayı boyunca da ekmek fiyatlarında değişiklik yapılmayacağını belirterek, azami kilogram fiyatının 75 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.