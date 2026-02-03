Isparta’da bir ortaokulda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında okul müdürü görevden alındı.

Veliler Tepki Gösterdi

Olay, Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda yaşandı. Öğrencilerin kullandığı tuvaletlerde kamera bulunduğuna ilişkin fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine veliler duruma tepki gösterdi. Görüntülerin yayılmasının ardından konu kısa sürede kamuoyunun gündemine geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme Başlattı

Gelen tepkiler üzerine Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada,

“İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Okul Müdürü Görevden Alındı

Devam eden inceleme kapsamında, okul müdürü Ö.K.’nin görevden alındığı ve başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Kameralar Kaldırıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemenin ardından, tuvaletlere yerleştirildiği öne sürülen kameraların kaldırıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.