Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye bünyesinde görev yapan personelden müdürlere, hatta meclis üyelerine kadar geniş bir kapsamda uygulanan uyuşturucu testi kararıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Kamuoyunda ve siyasi çevrelerde farklı yorumlara neden olan test zorunluluğu hakkında konuşan Özarslan, uygulamanın arkasında durduğunu belirtti. Eleştirilere karşı geri adım atmayacağının mesajını veren Başkan Özarslan, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığını şu sözlerle ifade etti: “İmtina edenler benimle yol arkadaşlığı yapmasınlar.”.

Bu açıklama, belediye yönetiminde şeffaflık ve güvenliği sağlama adına atılan radikal adımların devam edeceğini gösteriyor.