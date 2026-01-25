Üreticiyi önceleyen çalışmalarıyla dikkat çeken Gölbaşı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile birlikte ilçede arıcılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik önemli bir eğitim organizasyonuna imza attı. “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi Eğitimi” başlığıyla düzenlenen program, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen eğitime; ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, ABB Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, arıcılar ve basın mensupları katılım sağladı.

Koloni yönetiminde kritik başlıklar ele alındı

Program kapsamında ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeseoğlu, arıcılığa dair temel konular üzerine detaylı bir sunum yaptı. Eğitimde; koloni yönetimi, Ankara’nın iklim koşullarının arılar üzerindeki fizyolojik etkileri, karşılaşılabilecek riskler ve termoregülasyon maliyetlerindeki artış gibi başlıklar ele alındı.

Ayrıca erken yavru gelişimi ve buna bağlı üşütme riskleri, kış dönemine girişte koloninin biyolojik kapasitesinin dengelenmesi, doğal bal stoğuna dayalı enerji yönetimi, kovan içi nem ve ısı dengesinin sağlanması gibi teknik konular arıcılara ayrıntılı biçimde aktarıldı.

Sürdürülebilir arıcılık hedefleniyor

Tarım ve hayvancılık alanında olduğu gibi arıcılıkta da üreticinin yanında yer alan Gölbaşı Belediyesi, düzenlediği bu eğitim programıyla bilinçli üretimi teşvik etmeyi, verimi artırmayı ve sürdürülebilir arıcılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.