Ankara’nın Keçiören ilçesinde bazı ağaçların ocak ayında çiçek açması dikkat çekti. Kış mevsiminin ortasında, çekilen görüntülerde ağaç dallarında çiçeklerin açtığı görülüyor.

Uzmanlar, normal şartlarda ilkbahar aylarında görülmesi gereken bu durumun, son yıllarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Ocak ayında yaşanan ılıman hava, doğanın dengesini etkilerken; erken çiçek açan ağaçların ilerleyen dönemde yaşanabilecek don olaylarından zarar görebileceği belirtiliyor.

Vatandaşlar ise “kışın ortasında bahar görüntüleri” olarak nitelendirdikleri bu tablo karşısında şaşkınlıklarını dile getiriyor.